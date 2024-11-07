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鈞興營收／10月2.58億元、年增47.4% 前十月創歷年新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）7日公布10月合併營收2.58億元，年增47.4%；前十月合併營收24.91億元，年增30.2%，創歷年前十月累積營收新高。

鈞興表示，10月營收成長主要受益於電動工具類的全鋼傘齒、全鋼直齒、粉末冶金齒輪、精密五金件，以及用於機器人領域的精密齒輪出貨成長的貢獻。以目前接單狀況來看，第4季預估仍將較去年同期成長，2024年全年度營收可望創新高。

未來鈞興將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶之業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器。

另外，E-bike用的中置電機預計將於今年第4季小量試產，並於明年開始量產出貨，期望2025年智能傳動類產品能繳出亮眼的成績，營收占比可以持續提升。

機器人 營收

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