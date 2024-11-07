全訊前三季EPS 3.78元 未來展望審慎樂觀

砷化鎵功率放大器（PA）製造商全訊（5222）公布2024年前三季財報暨10月營收。其中前三季營收為新台幣9.72億元，稅後淨利3.09億元，每股稅後盈餘（EPS）為3.78元，均與去年同期表現相當，10月營收為1.02億元；累計1-10月營收為10.74億元，則較去年同期增加8.19％，主要在於國防軍工產品出貨量持續成長。

全訊今年整體營收獲利表現維持穩健，主要在於全球電子防禦作戰趨勢方興未艾，推升軍規等級的高頻高功率固態功率放大器（SSPA）需求，進而帶動公司國防軍工產品訂單持續增加。其中在政府標案方面，出貨量隨國防預算及標案出貨進度持續推進，而在國際軍工產品方面，今年成功取得歐洲軍工客戶的大型無人機用SSPA訂單並正式開始出貨，預估今年國防軍工用SSPA模組及次系統占整體營收獲利將較去年成長。

由於國防軍工系統事涉國家機密，各國依照其特有的地緣政治特性進行長期的規劃，是一般企業很難跨入的領域，公司是目前國內少數通過國內政府及國際大廠認證，可以同時提供國內外軍規SSPA模組及次系統的廠商，客戶遍布歐洲、美國及亞太等地區，終端產品應用更從原先的地面防禦設備升級至空中偵防及軍用無人機通訊等高精密系統方案。公司目前正與國際客戶合作開發多項大型客製化電子偵防系統用SSPA模組與準系統，包括：地面預警監控用的高功率偵蒐雷達、軍用無人機通訊系統、無人機干擾系統、寬頻電戰反制雷達等，將可望陸續挹注營收獲利貢獻。

而在商用產品方面，公司今年在低軌道衛星產品開發亦有新的斬獲，包括三月份參加在美國華盛頓舉辦，全球規模最大的國際太空衛星展會--Satellite 2024，六月份參加全球最重要的國防及射頻與微波展覽-- IMS 2024，以及九月份參與歐洲微波與射頻通訊技術展覽會（European Microwave Week/EuMW）等重量級展會，展示公司自主研發製造的，低軌道衛星合成孔徑雷達（SAR）用的X頻段近千瓦氮化鎵SSPA模組，以及為低軌通訊衛星酬載所開發出的高頻多通道功率放大器晶片（PA MMIC）等等，目前低軌道衛星應用產品陸續進入測試驗證及試量產階段，預估明年低軌道衛星產品占商用產品比例將可望明顯提升。

全訊對於整體營運展望，持審慎樂觀態度。其中，在政府國防產品方面，受惠政府持續推動國防自主及科技國防政策，公司國防用高階固態功率放大器與微波模組出貨量，可望維持穩健成長；在海外軍工產品方面，電戰雷達、軍用無人機等偵防型產品用的高階氮化鎵SSPA模組的訂單能見度達明年下半年；而在商用產品方面，公司新開發的太空及低軌道衛星通訊產品，亦陸續進入終端產品測試及試量產階段，均可望為公司營運再添成長動能。