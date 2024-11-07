祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

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高速傳輸IC祥碩（5269）昨（6）日公告今年第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度以來高點，每股純益（EPS）13.06元，較第2季13.18元下滑。公司表示，EPS下滑主要因為發行GDR股本膨脹所致。

展望後市，法人看好祥碩將受惠於大客戶新品規格亮相挹注，因超微（AMD）近日同步發表多款Ryzen AI Pro 300系列商用AI PC處理器，有望超越英特爾（Intel）Lunar Lake與Arrow Lake系列。

祥碩累計今年前三季稅後純益27.96億元，年增80.04%，每股純益39.03元，大賺近四個股本。

法人正向看待2025年USB4在PC滲透率提高，將帶動祥碩自有品牌（USB Host+device）成長性將高於代工業務，產品組合優化亦有利於毛利率。

針對營運策略，祥碩總經理林哲偉先前表示，祥碩在高速傳輸產品USB4裝置端晶ASM2464PD/ASM2464PDX及主控端控制晶片ASM4242領先市場，兼容Thunderbolt和既有USB，創造更多應用於SSD、Dock、AI晶片串聯等，完善厚實USB4生態系，其應用也陸續於消費市場發酵。

林哲偉進一步表示，公司未來會陸續推出相關高速傳輸解決方案，如PCIe Gen4 Packet Switch及USB4 Dock，全力滿足客戶需求。