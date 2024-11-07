達興材前三季 EPS 3.81元 華宏2.88元
‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據
達興材料（5234）董事會昨（6）日通過第3季財報稅後純益1.33億元，季減7.4%，年減19.6%，每股純益1.3元；累計今年前三季稅後純益3.91億元，年減5.7%，每股純益3.81元。
【記者李珣瑛／新竹報導】華宏新技（8240）董事會昨（6）日通過第3季財報稅後純益1.7億元，季增117.9%，年增189%，每股純益1.72元，是近11季單季新高。
累計今年前三季稅後純益2.84億元，年增71%，每股純益2.88元，已賺贏去年全年的2.05元。
華宏董事會也通過策略長人事案，由董事長張尊賢兼任策略長。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言