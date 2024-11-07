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啟碁前三季 EPS 5.12元 力拚達標

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

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網通大廠啟碁（6285）昨（6）日公布第3季財報，單季獲利較上季及去年同期腰斬，每股純益1.09元，累計今年前三季每股純益5.12元。

啟碁第3季毛利率11.37%，稅後純益5.2億元，季減55.2%，年減63.2%。累計前三季毛利率11.9%，低於去年同期12.3%，稅後純益24.35億元，年減17%，每股純益5.12元。

本土法人日前指出，啟碁近期除來自企業客戶需求持續減緩外，營運商客戶需求也轉保守，企業及營運商客戶需求不佳，下修全年營收及獲利表現，下半年營運僅與上半年相當，全年要達成1,200億元目標的難度高。

法人認為，受營收規模下修影響，產能利用率減少也將影響毛利率水準，預估今年獲利年減17.5%，全年每股純益約7.7元。

啟碁 每股純益 毛利率

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