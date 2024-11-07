快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

研華：下季展望正向

經濟日報／ 記者吳凱中／台北報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

工業電腦廠研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第4季，研華綜合經營管理總經理陳清熙預估，營收可望季增、年增中低個位數，毛利率維持四成上下，目前接單逐季轉強，明年第1季度展望正向。

研華基於匯率1美元兌新台幣31.7元的假設，預期第4季營收約4.8億至5億美元（約新台幣152.1億至158.5億元），換算季增約1.8%至6%、年增0.5%至4.7%，毛利率39%至41%、營益率14.5%至16.5%。

陳清熙指出，第3季接單／出貨比（B/B Ratio）1.07，預期將逐季轉強，10月超過1.08，11、12月也看好；從主要市場來看，北美、歐洲地區向上，中國大陸維持1以上。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪補充，美國市場明、後年動能不錯。

以第3季各區域市場營收比重來看，北美占31%、歐洲17%、大陸23%、北亞10%、台灣7%、新興市場9%、其他約3%。

展望2025年，陳清熙表示，整體接單逐漸回溫，明年第1季展望一定是正向，至於2025年全年，預估要到明年2月法說時才會比較明朗。

研華第3季營收149.5億元，季增2.09%、年減0.37%，毛利率41.3%，較上季及去年同期皆成長，營益率16.4%，季增1.61個百分點、年減0.3個百分點，稅後純益22.58億元，季增6.86%、年減12.58%，每股純益2.61元。

張家豪指出，目前研華製造集中在大陸、台灣林口跟日本，其他區域都是做組裝，未來美國當地的生意可能會要求在地製造，像有大客戶就要求要在北美組裝，目前研華在美國沒有SMT產線，未來會評估這一塊。

營收 研華

延伸閱讀

研華：第4季接單回溫 明後年AI占比上看2成

北美台灣醫師40周年 副總統蕭美琴：Taiwan can help

美喆10月營收年增106% 訂單能見度高

三井二期試營運首週 林口居民怨：塞爆了！從天堂變地獄

相關新聞

祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

高速傳輸IC祥碩（5269）昨（6）日公告今年第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度...

可成Q3每股純益2.1元

可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6...

聯詠明年營運向上

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（6）日召開法說會並釋出未來營運展望，預期受到消費性需求回溫力道不顯著，加上傳統淡季影響，...

創見談記憶體 明年市況好轉

記憶體模組廠創見（2451）董事長束崇萬昨（6）日於法說會上指出，由於產業已出現供過於求態勢，主要記憶體晶片廠已開始減產...

臻鼎上月業績月增8% IC載板進補

臻鼎-KY（4958）昨（6）日公布10月合併營收209.53億元，為同期次高，月增8.4%，年增0.4%；前十月合併營...

台勝科看矽晶圓...不太妙

台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（6）日舉行法說會，公司坦言現階段雖然長約價持穩，但現貨價壓力非常大，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。