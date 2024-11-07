‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

工業電腦廠研華（2395）昨（6）日舉行法說會，展望第4季，研華綜合經營管理總經理陳清熙預估，營收可望季增、年增中低個位數，毛利率維持四成上下，目前接單逐季轉強，明年第1季度展望正向。

研華基於匯率1美元兌新台幣31.7元的假設，預期第4季營收約4.8億至5億美元（約新台幣152.1億至158.5億元），換算季增約1.8%至6%、年增0.5%至4.7%，毛利率39%至41%、營益率14.5%至16.5%。

陳清熙指出，第3季接單／出貨比（B/B Ratio）1.07，預期將逐季轉強，10月超過1.08，11、12月也看好；從主要市場來看，北美、歐洲地區向上，中國大陸維持1以上。

研華嵌入式物聯網平台事業群總經理張家豪補充，美國市場明、後年動能不錯。

以第3季各區域市場營收比重來看，北美占31%、歐洲17%、大陸23%、北亞10%、台灣7%、新興市場9%、其他約3%。

展望2025年，陳清熙表示，整體接單逐漸回溫，明年第1季展望一定是正向，至於2025年全年，預估要到明年2月法說時才會比較明朗。

研華第3季營收149.5億元，季增2.09%、年減0.37%，毛利率41.3%，較上季及去年同期皆成長，營益率16.4%，季增1.61個百分點、年減0.3個百分點，稅後純益22.58億元，季增6.86%、年減12.58%，每股純益2.61元。

張家豪指出，目前研華製造集中在大陸、台灣林口跟日本，其他區域都是做組裝，未來美國當地的生意可能會要求在地製造，像有大客戶就要求要在北美組裝，目前研華在美國沒有SMT產線，未來會評估這一塊。