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佳世達（2352）昨（6）日舉行法說會，展望後市，董事長陳其宏表示，預期今年第4季營運將優於第3季，今年全年營收將與去年相當，明年在全部事業體皆增長下，尤其醫療業務業績將突破300億元大關，將帶動2025年營運更勝今年。

佳世達今年原本預期營運將優於去年，但因智能解決方案事業群及網通事業表現欠佳，加上醫療事業雖然成長，但受到中國大陸經濟不佳影響，導致成長幅度不如預期，醫療事業無法達成今年營收突破300億元的目標。

佳世達法說會重點

不過，陳其宏表示，對醫療事業營運樂觀看待，已連續六個季度維持在單季60億元左右的規模，醫院、醫材、醫藥通路事業皆持續增長。董事會日前也通過公開收購提高諾貝兒寶貝（丁丁藥局）持股，強化醫療零售通路市場的布局。

另外，佳世達持續推動明基醫院進入資本市場、以加速醫院成長動能，目前在香港申請進度仍符合預期。

佳世達總經理黃漢州表示，IT原有事業穩健成長，先前受到客戶調節庫存影響的商業工業用市場及網通產業，也已看到回穩訊號，預期IT本業第4季營運將進一步增長。

在網通業務展望方面，佳世達預期，第4季將是該事業谷底，由於新產品、新訂單即將量產，將帶動網通事業明年首季營運增長。

佳世達今年第3季稅後純益10.53億元，季增58.8%、年減12.4%，每股純益0.54元，創近二年單季新高、更賺贏上半年；累計今年前三季稅後純益19.72億元，年減22.6%，每股純益1元。

佳世達第3季各事業表現方面，顯示器營收季增5%，營業毛利率和營業淨利率及營業淨利金額均較上季及去年同期成長；醫療事業營收季增1%，營業毛利率及營業淨利率較上季減少；網通事業營收季減13%，智能方案營收季增5%，營業毛利率、營業淨利率及營業淨利金額均較上季成長。