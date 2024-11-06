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宏達電營收／10月2.2億元 年增3.4%

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

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宏達電（2498）6日公布，10月合併營收2.2億元，年增3.4%。累計前10月合併營收23.6億元，較去年同期衰退31%。

宏達電表示，日前於台灣及日本舉辦2024 VIVE XR & AI Innovation Day，展示最新XR裝置VIVE Focus Vision，以多項創新功能推動虛實融合跨域應用，促進台日VIVE & VIVERSE生態圈合作。活動吸引來自科技、娛樂、教育及醫療領域等眾多企業參與，共同探討如何透過創新技術加速企業數位轉型。

此次活動中，HTC與日本Hikky及Miracle Mile等合作夥伴攜手展出如VR社交平台「VketReal」的沉浸式購物體驗與MR Vtuber應用，讓用戶能夠在虛擬空間中與虛擬角色即時互動。台灣場次則邀請 Vtuber 璐洛洛展示 VIVE Focus Vision 如何透過全身定位追蹤及眼球追蹤技術，輕鬆呈現真實表情和動作。活動並進一步展現HTC在大場域娛樂及虛擬偶像領域的應用潛力，並藉由 VIVE Business Plus 提供多裝置管理方案，強化設備管理效能，展示這些技術如何開創新型態展演、娛樂體驗。

VR 宏達電 營收

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