聯電上月業績月增12% 近兩年高峰

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聯電（2303）昨（6）日公告10月合併營收213.71億元，站上23個月來高點，月增12.82%，年增11.36%；前十月合併營收1,932.88億元，年增3.49%。

展望後市，聯電預期，本季出貨量與美元產品均價（ASP）力拚持平上季，但產能利用率、毛利率都面臨壓力，考量客戶需求延後，下修今年資本支出至30億美元，降幅約9%。

聯電認為，本季運算領域需求可望比預期好，成為貢獻業績主要動能，惟車用、工業需求仍偏弱，因此預期本季產能利用率將降為66%至69％左右，低於第3季平均（71％）。

聯電昨日股價收45.85元，上漲0.5元。惟外資已連續賣超16個交易日，累計賣超約45萬張。