臻鼎上月業績月增8% IC載板進補
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臻鼎-KY（4958）昨（6）日公布10月合併營收209.53億元，為同期次高，月增8.4%，年增0.4%；前十月合併營收1,364.84億元，年增15.8%，亦為同期次高。
臻鼎表示， 10月營收攀上今年以來高點 ，符合傳統旺季表現。其中，月增幅度最高為行動通訊，IC載板更是續創單月新高，車載／伺服器／基地台則為同期新高。臻鼎昨天股價跌1.5元，收108.5元。
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