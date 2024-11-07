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創見談記憶體 明年市況好轉

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

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記憶體模組創見（2451）董事長束崇萬昨（6）日於法說會上指出，由於產業已出現供過於求態勢，主要記憶體晶片廠已開始減產約二成，加上國際大廠持續強化DDR5、高頻寬記憶體量能，預期明年初市況有望好轉，創見正積極拓展新專案，導入高效能工控產品，拉高工控市場市占率。

創見日前公布第3季稅後純益3.48億元，季減52.51%，年減57.9%，每股純益0.81元；前三季每股純益4.36元。

創見 記憶體模組

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