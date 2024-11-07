可成Q3每股純益2.1元
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可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6.59元雙雙衰退；董事會另決議，擬斥資5,000萬美元（約新台幣16億元）投資泰國，在當地建立生產基地。
可成第3季營收51.17億元，季增9.5%、年增18.1%，成長主因來自客戶拉貨動能回升，稅後純益14.3億元，季減58.4%、年減68.1%，衰退主因來自新台幣兌換美元升值，產生業外匯兌損失17.63億元，侵蝕獲利表現。
可成累計前三季營收134.47億元，年減8.9%，稅後純益94.41億元，年減4.2%，每股純益13.88元，較去年同期略減，毛利率為32.5%，年增4.9個百分點。
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