快訊

發表演說承認敗選 賀錦麗：不放棄為美國理想而戰

可成Q3每股純益2.1元

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

‧➥【點選】川普「復仇成功」當選美國總統 看美國大選完整開票數據

可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6.59元雙雙衰退；董事會另決議，擬斥資5,000萬美元（約新台幣16億元）投資泰國，在當地建立生產基地。

可成第3季營收51.17億元，季增9.5%、年增18.1%，成長主因來自客戶拉貨動能回升，稅後純益14.3億元，季減58.4%、年減68.1%，衰退主因來自新台幣兌換美元升值，產生業外匯兌損失17.63億元，侵蝕獲利表現。

可成累計前三季營收134.47億元，年減8.9%，稅後純益94.41億元，年減4.2%，每股純益13.88元，較去年同期略減，毛利率為32.5%，年增4.9個百分點。

可成 新台幣

延伸閱讀

泰金寶「2產品」回春領頭奔漲停 母集團金寶同慶漲逾6％

上次訪馬時承諾積極探討延伸泰國 李強會見安華：紮實推動東岸鐵路

大立光10月營收微增 本月看淡

榮惠將赴底特律設點

相關新聞

祥碩前三季 EPS 39.03元 明年展望正向

高速傳輸IC祥碩（5269）昨（6）日公告今年第3季稅後純益9.74億元，季增4.2%、年增44.6%，站上近12個季度...

可成Q3每股純益2.1元

可成（2474）昨（6）日召開線上法說會，今年第3季每股稅後純益2.1元，較第2季每股純益5.05元、去年同期每股純益6...

聯詠明年營運向上

驅動IC大廠聯詠（3034）昨（6）日召開法說會並釋出未來營運展望，預期受到消費性需求回溫力道不顯著，加上傳統淡季影響，...

創見談記憶體 明年市況好轉

記憶體模組廠創見（2451）董事長束崇萬昨（6）日於法說會上指出，由於產業已出現供過於求態勢，主要記憶體晶片廠已開始減產...

臻鼎上月業績月增8% IC載板進補

臻鼎-KY（4958）昨（6）日公布10月合併營收209.53億元，為同期次高，月增8.4%，年增0.4%；前十月合併營...

台勝科看矽晶圓...不太妙

台塑集團旗下半導體矽晶圓大廠台勝科（3532）昨（6）日舉行法說會，公司坦言現階段雖然長約價持穩，但現貨價壓力非常大，且...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。