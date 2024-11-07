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驅動IC大廠聯詠（3034）昨（6）日召開法說會並釋出未來營運展望，預期受到消費性需求回溫力道不顯著，加上傳統淡季影響，第4季單季合併營收預期會季減雙位數水準。不過副董事長暨總經理王守仁看好，明年在AI換機需求帶動下，整體營運表現可望向上成長，樂觀看待2025年業績表現。

聯詠EPS 展望2024年第4季營運，王守仁表示，雖然近期有中國大陸政府推動的小家電舊換新補貼，帶起消費性電子急單需求，但從整體角度來看，第4季消費性市場仍維持疲弱水準，且筆電、車用仍在庫存調整狀態，僅有手機因大陸客戶備貨量增加，使中小尺寸驅動IC出貨動能維持一定水準。

對第4季營運，以美元兌新台幣匯率1比32元假設，聯詠預估，單季合併營收將在240億~250億元、季減10.3%~13.9%，毛利率預期達37%~40%，營業利益率為17.5%~20.5%。

聯詠公告10月合併營收85.23億元、月減4.4%、年減10.5%，寫下四個月以來低點。今年前十月合併營收860.48億元、年減7.3%，2020年同期以來新低。

針對2025年市場前景，王守仁指出，即便消費性電子市場未來狀態仍不明確，但由於AI是市場發展主流，舉凡AI手機、AI PC等終端應用都可望因此出現換機潮，加上聯詠會推出新產品，樂觀看待明年營運可望再度向上成長。

至於OLED TDDI新產品研發進度，王守仁說明，該款新產品量產時間預計在明年第2季，新產品會讓整體客戶成本及觸控功耗降低，同時亦可讓手機內部機構件可用度增加，進而增加電池或晶片效能，以換取更強運算功能或待機時間，目前與客戶、面板廠等供應鏈合作順利進行中，明年可望替聯詠帶來新的營運成長動能。