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聯詠前三季每股純益25.54元 本季營收估季減逾一成

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
聯詠總經理王守仁。圖／聯合報系資料照片
聯詠總經理王守仁。圖／聯合報系資料照片

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聯詠（3034）今日舉行法說會，公布第3季財報，毛利率和營業利益均比去年同期下滑，單季稅後純益52.58億元，每股純益8.64元；前三季稅後純益為155.4億元，年減13.6%，每股純益25.54元。因進入產業淡季，公司預估本季營收將落在240億元至250億元區，約季減10.3%-13.9%。

聯詠預估本季毛利率預期將落在37%到40%，營益率則估落在17.5%-20.5%區間，比第3季毛利率39.7%、營益率22.4%要低。

聯詠第3季毛利率為39.7%、營益率22.4%，比去年同期的42.3%、24.7%下滑；今年前三季營收為775.25億元，年減6.9%，稅後純益為155.4億元，年減13.6%，每股純益25.54元。

聯詠表示，第4季營收呈現季減，主要是受到年底客戶調整庫存的影響。這種趨勢在三大產品線（大尺寸驅動IC、中小尺寸驅動IC、智能手機）中都可看到，其中SoC衰退幅度最大，大尺寸驅動IC下滑幅度次之，小尺寸驅動IC產品線在LCD TDDI（驅動觸控整合晶片）會有訂單浮現的支撐下，季減幅度應是三大產品線中最低。

聯詠表示，中國有家電舊換新的補貼需求出現，不過整體消費電子的回溫力道仍顯不足，監視器需求也呈現下降，筆電市場需求看起來仍需要一些時間復甦。至於手機市場進入年底促銷期間，中國手機廠的備貨動作有較Q3更為積極一點的狀況，對LCD TDDI產品帶來一部分支撐。

聯詠第3季產品組合為大尺寸驅動IC占比21%，中小尺寸驅動IC占比42%，SoC（系統單晶片）與其他晶片占比則為37%。

毛利率 營收 聯詠

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