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聯電營收／10月213.71億元 月增12.82%、年增11.36%

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
聯電（2303）6日公布10月合併營收213.71億元，月增12.82%，年增11.36%；累計今年前10月合併營收1,932.87億元，年增3.49%。圖／聯電提供
聯電（2303）6日公布10月合併營收213.71億元，月增12.82%，年增11.36%；累計今年前10月合併營收1,932.87億元，年增3.49%。圖／聯電提供

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聯電（2303）6日公布10月合併營收213.71億元，月增12.82%，年增11.36%；累計今年前10月合併營收1,932.87億元，年增3.49%。

聯電第3季合併營收604.9億元，較上季的568億元成長6.5%，與去年同期相比，本季的合併營收成長6%；第3季毛利率33.8%，歸屬母公司淨利為144.7億元，每股純益1.16元。

聯電共同總經理王石表示，「關於第4季的展望，看到各終端市場的需求逐漸穩定，且庫存水位呈現明顯的下降趨勢。展望未來有許多令人期待的技術和合作項目正在進行，並將持續與客戶的產品藍圖緊密連結」。

營收 聯電

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