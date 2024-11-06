臻鼎營收／10月209.53億元 創歷年同期次高

‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數

PCB龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）6日公布2024年10月合併營收為新台幣209.53億元，年增0.4%，月增8.4%，創下歷年同期次高；累計1至10月營收達新台幣1,364.84億元，年增15.8%，亦創下歷年同期次高。

臻鼎表示，10月營收持續月增與年增，單月營收來到今年高點，符合傳統旺季表現。其中月增幅度最高者為行動通訊，而IC載板更是續創單月歷史新高，車載、伺服器、基地台則為歷年同期新高。

臻鼎已訂於11月8日下午3點召開2024年第三季線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。