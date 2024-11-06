臻鼎營收／10月209.53億元 創歷年同期次高
‧➥點選【美國大選開票】川普「復仇成功」奪277票宣布當選 看各州完整票數
PCB龍頭臻鼎科技控股股份有限公司（4958）6日公布2024年10月合併營收為新台幣209.53億元，年增0.4%，月增8.4%，創下歷年同期次高；累計1至10月營收達新台幣1,364.84億元，年增15.8%，亦創下歷年同期次高。
臻鼎表示，10月營收持續月增與年增，單月營收來到今年高點，符合傳統旺季表現。其中月增幅度最高者為行動通訊，而IC載板更是續創單月歷史新高，車載、伺服器、基地台則為歷年同期新高。
臻鼎已訂於11月8日下午3點召開2024年第三季線上法人說明會，會中將詳細說明公司營運概況與未來展望。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言