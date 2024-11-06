泰金寶「2產品」回春領頭奔漲停 母集團金寶同慶漲逾6％

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近年全球供應鏈面臨巨大變化，而老牌電子大廠金寶（2312）作為最早跨足東南亞的業者，則瞄準泰國市場的龐大商機，以子公司泰金寶-DR（9105）成功搶進。而泰金寶6日受惠旗下印表機、消費性電子客戶需求回春，早盤以6.23元開高走高，盤中以6.74元攻上漲停，上漲0.61元、漲幅9.95%，單日成交量飆破8.7萬張，十分驚人。

據悉，泰金寶目前已由金寶集團總裁許勝雄的獨子許介立完成接班，而公司作為集團內負責布局泰國市場的重要子公司，不僅是金寶第一個規模化的海外生產據點，也是泰國當地最大的台商，而公司在碧武里設有工廠，主要幫國際品牌大廠生產硬碟和印表機，並且泰金寶在當地已擁有高達12座工廠，每年來自泰廠的營收貢獻，已占整體的六成之多，再加上近日伺服器業務增添營運柴火，因此帶動股價連3漲。

事實上，泰金寶旗下充電樁事業，已自去年第3季開始生產，首先供應美國市場、再攻歐洲市場，並以電動公車直流電樁為發展主軸。公司透露，團隊持續多元布局，旗下泰國廠相當強大「每次只要把客戶帶去泰國，幾乎就可直接拿到這筆訂單」也代表泰金寶在泰國的生產線已相當完備。

公司坦言，泰國政府推動東部經濟走廊，有蠻多台灣公司都去了泰國，並且大多都集中在泰國東部，而旗下泰國馬拉差和碧武里2個廠區都比較偏西部，而目前泰國廠區無論人力或水電都沒有問題。而作為母公司的下老牌電子產品代工大廠金寶6日走勢同樣強勁，早盤以25.8元開高走高，盤中強漲6.8%後震盪，終場則上漲1.8元、漲幅達到6.99%，成交量更飆破20萬，表現驚人。