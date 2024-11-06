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群光財報／前三季EPS 9.11元 創下同期歷史新高

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

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群光（2385）6日公告年第三季財報，營收277.21億元，季增12%，年增7%，為八季新高。單季毛利率20.4%，連續五個季度保持在20%以上，營業利益率10.8%，季增0.4個百分點，淨利率8.6%，為17年新高。稅後淨利23.97億元，年增13%，EPS3.29元，稅後淨利與EPS均為同期新高，亦創下歷史次高。

群光前三季營收752.41億元，年增2%，稅後淨利66.30億元，年增23%，EPS達9.11元，稅後淨利及EPS均寫下同期新高。前三季毛利率20.4%，營業利益率10.4%，淨利率8.8%，三率三升，毛利率與淨利率為同期新高。

群光表示，今年每季毛利率穩定維持在20%以上，營業利益率亦維持在10%以上，為歷年首見，加上今年第三季因蘇州廠土地徵收，一次性稅後處分利益達5.6億，因此前三季獲利大幅增長23%，EPS達9.11元，群光近年來聚焦在高附加價值產品，鍵盤、影像及電源三大產品線均持續進行產品組合優化，得以讓獲利遠優於營收成長。

群光表示，第3季整體NB市場年增僅低個位數，但由於商用機種換機潮逐步顯現，帶動商用NB機種出貨優於消費性NB機種，群光第三季的NB鍵盤表現亮眼，營收年成長達高個位數，超越產業平均。今年前三季NB鍵盤出貨，群光均側重在商用機種，因此LED背光筆電鍵盤成長明顯高於其他機種，營收年成長達二成，第三季的滲透率為46%，帶動前三季滲透率達45%，優於去年同期42%，成功帶動高單價鍵盤營收年成長雙位數。

其中，第3季AI影像產品營收成長主要由運動攝影機帶動，新機種的順利量產使得營收大幅跳升年增超過250%，亦拉升運動攝影機第3季影像的營收占比將近三成，除此之外，高附加價值的商用影像監測產品以及智慧視訊影像產品亦表現優異，商用影像監測產品第3季年成長超越八成，智慧視訊影像產品成長更是大幅增加接近五倍，總計運動攝影機、商用影像監測產品及智慧視訊影像產品已佔影像產品營收超過四成，大幅改善影像產品組合。此外，筆電影像模組受益於AI PC帶動規格升級，平均單價走揚，第三季營收成長不俗，年成長中高個位數。群光持續在影像部門進行產品組合優化策略，AI影像產品組合改善迅速，有利於提升獲利。

營收 群光

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