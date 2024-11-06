10月營收創新高、擴大墨西哥廠布局 英業達爆量上漲

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代工大廠英業達（2356）10月合併營收646.85億元，月增14.99%，年增60.1%，創下新高，挾著營收的亮眼表現，加上市場看好擴大墨西哥廠布局的效應，6日股價以52元開高，盤中爆出逾15萬張成交量，居個股成交量第二大，盤中漲幅逾3%。

英業達10月合併營收646.85億元，月增14.99%，年增60.1%，主要受惠客戶對輝達 （NVIDIA）Hopper平台AI伺服器需求優於預期，單月營收首度衝破600億元關卡，連兩月改寫新高；累計今年前10月營收5,131.65億元，年增20.16%，續寫歷年同期新高。

英業達日前公告表示，董事會通過將投入3.92億墨西哥披索（約新台幣6.27億元），在墨西哥廠建設高壓變電站，因應未來AI伺服器龐大的用電需求。

英業達近年來積極擴產，墨西哥三廠已在今年7月啟用，增添伺服器動能；英業達逐步將主機板組裝（L6）產線轉至墨西哥廠生產，且拉升墨西哥廠伺服器組裝與測試（L10）、整機系統組裝（L11）產能。

法人認為，隨著英業達擴大在墨西哥廠的布局，將有助就近出貨美系客戶伺服器訂單，提升出貨優勢。

英業達6日以52元開出，一度拉升至53.8元，盤中成交量僅次於金寶（2312），爆出逾15萬張的成交量，盤中漲幅3.58%。