朋億*第3季 EPS 6.08元、創新高 股價開高一度亮燈漲停
半導體暨面板製程供應系統廠朋億*（6613）第3季每股純益(EPS)6.08元，年增72.73％，創歷年單季新高，累計今年前3季每股純益11.39元，創歷年同期新高，董事會通過2024年上半年盈餘分配案，擬配發每股3元現金股利；財報亮麗推升6日股價跳空以199元開高，一度衝達漲停204元，盤中上漲逾8%，站上200元關卡。
朋億*第3季合併營收27.49億元，年增13.94%，稅後淨利歸屬母公司業主4.53億元，年增82.75%，每股純益6.08元，年增72.73%，創歷年單季新高。累計2024年前三季合併營收73.62億元，年增14.06%，稅後淨利歸屬母公司業主8.48億元，年增20.36%，每股純益11.39元，年增11.01%，創歷年同期新高。
朋億*董事會決議通過2024年上半年盈餘分配案，擬配發每股3元現金股利(以每股面額5元計算)，總計將發出現金股利2.26億元，明年2月21日為除息交易日，明年3月14日為現金股利發放日。
朋億*指出，第3季營運刷新歷年單季新高，主要受惠半導體產業客戶急單、小型專案需求增加，訂單認列結構優化，同時持續精進良好原料採購、專業人力調配，挹注整體訂單認列保持高檔水準，累計前3季整體毛利率達29%，年增5個百分點，並創下歷年新高，前3季營業利益率、稅後淨利率分別達18%、14%，累計前3季與第3季營運都呈現三率三升。
展望未來營運，以目前整體在手訂單保持良好水準，朋億*維持全年營運成長目標不變，長期看好各國半導體自主化趨勢明確下，深化中國、台灣、東南亞等業務版圖，積極擴大整體業務接單表現。
朋億*6日以199元開高，一度衝達漲停204元，盤中守在200元之上，股價漲幅8.89%。
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