鴻海營收報喜 寫最旺10月…樂觀Q4寫年季雙增佳績

鴻海（2317）昨（5）日公布10月合併營收8,048.47億元，為歷年最旺的10月，並且是歷史次高，月增9.8%，年增8.59%；前十月合併營收5.532兆元，為同期最佳，年增9.57%。

展望後市，鴻海維持本季業績將較上季與去年同期揚升的看法。鴻海昨天股價收平盤214元，外資轉為賣超4,531張。

鴻海表示，10月四大類產品與9月相較，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」均強勁成長，主要受惠當月大客戶新品發布（Mac系列）與新品需求（iPhone 16系列），以及中國大陸雙11、北美感恩節備貨需求，客戶拉貨動能較強。

鴻海營收

「元件及其他產品類別」則較9月顯著成長，反映消費智能產品類別零組件出貨增加；「雲端網路產品類別」則略為衰退，主要是9月基期較高，但AI持續拉動伺服器需求。

與去年同期相較，10月「雲端網路產品類別 」呈現強勁成長，主因AI雲端產品拉貨動能強。「元件及其他產品類別」與「電腦終端產品類別」則是顯著成長，反映零組件出貨增加與車用業務出貨揚升，以及新產品發布。「消費智能產品類別」則約略持平 。

以前十月來看，「雲端網路產品類別」與「元件及其他產品類別」都較去年同期強勁成長，反映AI伺服器需求強勁，以及主要業務零組件出貨增加、車用業務出貨也成長。「電腦終端產品類別」則較去年前十月顯著成長，主要受惠今年新產品需求較高。「消費智能產品類別」年對年則約略衰退，主因2022年底中國大陸鄭州廠區受疫情影響訂單，推遲到2023年第1季生產，導致基期較高。

鴻海並公布將於11月14日舉行法說會，公布前三季財報與營運展望。鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，本季營運維持先前預期，可繳出季增、年增成績單的看法。

鴻海董事長劉揚偉之前以「Strong（強勁）」來形容第4季營運表現。因應輝達最新Blackwell架構伺服器（GB200）需求，鴻海正在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器生產基地。