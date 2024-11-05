佳世達財報／第3季EPS達0.54元 毛利率連續六季突破16%

佳世達（2352）5日董事會通過2024年第3季財報，由於產品組合持續優化，營業毛利率達16.8%，已連續六季突破16%，再創20年新高，營業淨利率2.5%則是連續三季成長，第3季每股純益（EPS）為0.54元，前三季EPS共為1元。

佳世達將於6日舉行法人說明會，進一步說明第3季營運結果與第4季展望。

佳世達今年第3季營收和獲利皆比第2季成長。合併營收508億元，較第2季成長2%；營業毛利85.12億元，較第2季成長2%；營業毛利率16.8%，連續六個季度在16%以上；營業淨利12.45億元，較第2季成長5%；歸屬於母公司淨利10.53億元，較第2季成長59%，EPS為0.54元。

此外，佳世達今日亦公布今年10月營收為180.07億元，較去年同期成長 5.6%，較上月成長 1.9%。累計2024年前十個月合併營收為1,656億元，較去年同期減少 2.6%。

佳世達表示，以各事業表現來看，佳世達資訊科技事業穩定增長，醫療、智能方案和網通事業也都較去年同期成長。