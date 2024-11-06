英業達10月營收月增14% 南亞科月減15%

代工大廠英業達（2356）昨（5）日公告10月合併營收646.85億元，創新高，月增14.99%，年增六成；前十月合併營收5,131.65億元，年增20.16%，續寫歷年同期新高。

英業達指出，10月筆電出貨170萬台，由於9月逢季底拉貨效應、基期較高，使10月出貨量相較之下月減5.56%，AI伺服器則扮演10月營收創新高的重要引擎。

記憶體大廠南亞科（2408）昨（5）日公告10月業績，受記憶體市況不佳衝擊，單月合併營收降至21.82億元，下探19個月來低點，月減15.58％，年減18.21％。前十月合併營收297.38億元，年增24.66%。

展望後市，南亞科總經理李培瑛先前於法說會上表示，第4季以季節性而言，營運狀況應較第3季持平至稍好，雖然離單季損益兩平還有一些距離，但差距不大。