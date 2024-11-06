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智邦營收連三月攀峰

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

網通大廠智邦（2345）昨（5）日公布10月合併營收連續二個月突破百億元大關、達108.82億元，連三月刷寫新猷；前十月合併營收823.35億元，為同期新高。

智邦是目前台股網通族群單月營收王、每股獲利王，以及股王等「三冠王」，昨日股價上漲9元，收551元。

法人看好，智邦搭上AI商機，助力高階交換器及AI智慧卡等產品出貨，本季業績將維持高檔，全年合併營收將突破千億元大關，成為台灣網通廠當中，繼啟碁之後，第二家年營收突破千億元的業者。

智邦近期業績火熱，9月合併營收首次突破百億元、達100.5億元；10月業績持續成長、達108.82億元，月增8.2%，年增51.6%，連續三個月創新高；前十月合併營收823.35億元，年增18.62%，為同期最佳，逼近去年全年。

外資法人看好，智邦受惠於AI趨勢帶動，推升800G高階交換器及AI加速器需求持續成長，今年來自AI貢獻營收可望達三成，明年持續揚升。外資預估，智邦本季合併營收可望年增36%、達近300億元，再創單季新高。

智邦董事會日前通過12.8億元增購生產設備需求，設立竹北AI科技園區生產線。美系外資認為，智邦新資本支出，設立新生產線，將因應客戶對於AI加速器及800G高階交換器需求。

AI 智邦 營收

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