瑞鼎前三季 EPS 22.16元

驅動IC廠瑞鼎（3592）昨（5）日公告第3季財報，每股純益為7.08元，累計前三季營收與獲利已超越去年全年的表現，每股純益為22.16元。

瑞鼎第3季合併營收為62億元，季減3.9％，年增23.5％，稅後淨利5.4億元，季減9.2%，年增21.7%，每股盈餘7.08元。

瑞鼎累計前三季合併營收為186.9億元，年增39.1％，已超越去年全年營收，毛利率為30.14%，年增1.76個百分點；在獲利方面，稅後淨利16.8億元，年增63.2%，也已超越去年全年表現，每股純益22.16元。

瑞鼎董事長黃裕國表示，第3季AMOLED驅動IC營收下降，大尺寸產品及車載產品則成長。大尺寸驅動IC在第3季有急單挹注，車載工控驅動IC受惠於觸控與驅動整合IC （TDDI）新案持續進入量產，維持穩健成長。至於中小尺寸AMOLED手機驅動IC，因客戶第2季提前備貨，需求減緩；穿戴式驅動IC在TDDI的高階穿戴產品需求動能延續下，也維持成長。