南茂Q3 EPS 0.41元 保守看第4季營運

封測廠南茂（8150）今（5）日舉行法說會，公布第3季財報，當季稅後純益2.99億元，季減33.6％、年減48.4％，每股純益0.41元；前三季每股稅後純益1.63元，低於去年同期的1.94元。南茂董事長鄭世杰保守看待第4季營運動能，但下半年仍略優於上半年；嚴控今年資本支出占年度營收在15%至20%區間。

南茂今年第3季營收60.68億元，季增4.4％、年增8.7％；毛利率13.9％，季減0.1個百分點、年減2.0個百分點；營益率6.9％，季增0.5個百分點、年減1.8個百分點，第三季稅後純益2.99億元，季減33.6％、年減48.4％；單季每股稅後純益0.41元，低於今年第2季的0.62元。

南茂前三季累計營業收入172.96億元，年增10.65％；營業利益11.57億元，年減3.07％；累計前三季稅後純益為11.87億元，年減15.84％，前三季每股稅後純益為1.63元，低於去年同期的1.94元。