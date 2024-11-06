錼創第3季 EPS 0.55元 全年拚賺錢
Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）昨（5）日公告第3季財報稅後純益0.59億元，每股純益0.55元，為2022年8月上市以來首度單季獲利，但是今年前三季仍然虧損、每股淨損0.54元。
錼創第3季毛利率達36.17%，季增3.56個百分點，年增逾20個百分點，營益率8.95%，較上季的-13.22%及去年同期-31.44%大幅改善。
錼創前三季毛利率34%，年增24.51個百分點，營益率-9.09%，較前一年同期-62.32%大幅改善，稅後淨損0.58億元，較去年同期虧損3.84億元大幅收斂，每股淨損0.54元。
錼創受惠產能增加、生產成本下降，今年第1季毛利率直衝三成大關，季增17個百分點，前三季單季毛利率均維持30%以上，營運朝全年轉盈目標邁進。
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