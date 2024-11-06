偏光片廠誠美材（4960）昨（5）日召開線上法說會，針對本季營運展望，公司表示，由於面板廠在上季底提前控產，加上雙11預購不如預期，本季已進入傳統淡季，對整體營運審慎看待。公司近年積極聚焦車載、OLED等高值化產品占比，今年第3季營收占比已一成，預期明年將提升至15%，優化產品組合。

誠美材已公布前三季財報，第3季稅後淨損2.32億元，每股淨損0.4元，較前一季虧損擴大，累計今年前三季稅後淨損2.36億元，每股淨損0.41元。

誠美材表示，第3季營收下滑，但藉由提高高值化產品占比，單季毛利率達7%，季增2個百分點，依上季營收結構，電視相關占比40%，持續下滑中，IT占比45%、車用近10%。