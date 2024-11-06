中華電衝「台流」 三軌並進
中華電信（2412）積極打造台流，攜手文策院，籌組規模30億元的「中華數位文創基金」，更尋求金控、科技媒體策略股東加入，將在2025年第1季上路。
中華電信指出，明年將朝擴大內容與強化通路，導入科技、大數據創新商模三軌並進，攜手國際頻道平台電信業者，擴大台灣影視內容出海口。
中華電信昨（5）日在「2024 TCCF 創意內容大會」舉行「中華電信開創台流影視發布會」，文化部長李遠、文策院董事長蔡嘉駿、中華電信個人家庭分公司總經理胡學海出席。
「中華數位文創基金」由中華電信投資四成，文策院投資三成，胡學海表示，將引進金控及科技媒體等潛在策略性投資人，除帶動影視內容投資，也將從金融及科技角度，壯大規模，導入科技等應用，創造出新的商業模式。
胡學海表示，中華電信影視雙平台MOD跟Hami Video累積付費用戶達300萬戶，近兩、三年投入上億元，投資四部電影、11部戲劇、一部節目，未來將發揮網絡層、平台層到服務應用層優勢，攜手夥伴打造影視產業生態鏈。
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