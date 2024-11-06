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榮惠將赴底特律設點

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

榮惠-KY（6924）將於今（6）日舉辦上市前業績發表會，董事長劉世璘指出，公司輕資產深耕日系車用客戶等利基領域，2025年營運樂觀看待。

另考量美國大選牽動車用供應鏈，公司配合客戶擴大海外據點，後續計畫在美國底特律設點。

榮惠專精PCB產品拼板設計、生產品質及效能管理、少量多樣的供應鏈管理及跨國物流倉儲等解決方案，在台灣、日本、泰國、香港及深圳設有營運處所，深耕日系車用領域。

榮惠提到，目前全球有五個跨國子（分）公司、11個服務據點，2023年度以泰國子公司營收占比最高，約占54%，負責泰國市場、印尼及印度地區之PCB銷售業務，主要銷售客戶為當地日系車用電子廠及EMS廠，並間接交貨日系前五大汽車品牌。

日系車 泰國 美國大選

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