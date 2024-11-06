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義隆第3季 EPS 2.49元 毛利率49%

經濟日報／ 記者鐘惠玲／台北報導
義隆電董事長葉儀晧。（聯合報系資料照）
義隆電董事長葉儀晧。（聯合報系資料照）

筆電觸控IC大廠義隆（2458）昨（5）日舉行法說會，公布第3季每股純益為2.49元，累計今年前三季每股純益達7.47元。

義隆EPS
義隆EPS
第4季進入消費性淡季，義隆預估，本季營收將季減8.9％至17.7％，但對於明年的營收與獲利展望都抱持正向看法。

義隆第3季受惠於旺季效應，單季合併營收為34.03億元，季增8％、年減2.8％，累計今年前三季合併營收為96.6億元，年增8％。

義隆第3季毛利率達49.3％，季增0.7個百分點，主要是高毛利產品占比提升，且觸控板模組與指紋辨識IC的毛利率也比第2季增加。單季歸屬母公司業主淨利為7.12億元，季減3.5％、年減7％，每股純益為2.49元。累計今年前三季歸屬母公司業主淨利為21.33億元，年增36.1％，每股純益7.47元。

義隆第3季營收結構中，以觸控板相關業績約占47％為最高，其次是觸控螢幕晶片約占20％；第3季包括觸控板、指向裝置與指紋辨識IC業績均呈現季增表現。

展望本季，義隆預期，單季營收將落在28億至31億元之間，相當季減17.7％至8.9％，估計毛利率將介於47.5％至49.5％之間。

義隆提到，由於本季處於消費性淡季，除了指向裝置應用的業績估計將明顯季增外，其他應用的表現多少都將呈現下滑。

對於明年的營運展望，義隆指出，目前從客戶端所得到的資訊，以及研究機構的預估，明年NB產業應會比今年成長，估計幅度將大於今年的年增幅度。對義隆來說，明年將推出多項新產品，因此對於營收與獲利走勢都持正面看法。

營收 義隆

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