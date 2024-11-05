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台虹營收／10月月減14% 電子材料仍優於去年同期

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

軟性銅箔基板（FCCL）龍頭台虹（8039）5日公布2024年10月份合併營業收入為新臺幣7.45億元，較上月減少14.71%， 較去年同期減少2.95%。其中，電子材料事業營收為7.38億元，較上月減少11.70%，較去年同期增加7.13%。

台虹董座孫達汶以及總座江宗翰先前出席活動受訪，同聲樂觀2025年營運，江宗翰並說，消費復甦隨著高階旗艦智慧機用材料滲透率持續拉升，預期2025年市占可再衝高，有助營運持續成長。

就整體產業趨勢，孫達汶提到，軟板產業歷經結構調整，預期即將告一段落，隨著不理性價格戰與內捲告一段落，有助市場結構恢復健康，台虹配合軟板客戶需求樂觀看待2025年，同時也積極開拓半導體領域希望帶來更多元成長動能。

江宗翰說，明年樂觀成長，其中之一動能來自消費復甦，包含公司在旗艦機種滲透率提高，還有更多元的美系穿戴裝置應用成長，公司持續應對客戶群需求推出對應材料。

台虹 消費

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