快訊

選前賀、川民調緊咬！美國大選正式投票 紐時：贏家不排除「決定性大勝」

將「完全執政」？衛報分析數據：共和黨可能一口氣贏得白宮與參眾兩院

長華上半年每股配息0.7元 長科第3季每股配息0.45元

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片
長華暨長科董事長洪全成。圖／聯合報系資料照片

長華*（8070）今（5） 日召開董事會，會中通過多項重要議案，包括 2024年上半年每股現金股息為 0.7 元，除息基準日訂為 2024 年 12 月 27 日；會中也通過會計師核閱之 2024 年第 3 季合併財務報告，單季合併營收為 44.66 億元；毛利率為23%；歸屬業主純益為 4.39 億元；每股純益0.63元。

長華董事會決議 2024 年上半年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 0.7 元，高於 2023年同期的 0.54 元。此次除息基準日訂為 12 月 27 日，19 日則為除息交易日，23至27 日停止普通股股票過戶，2025 年1 月 17 日發放股息。此案經董事會決議，將提報 2025 年股東常會。

長華採取每半年配息一次，並遵循以半年可分配盈餘的 50%作為發放基礎的原則。在穩健的投資策略下，長華已實現之資本利得成果豐厚，為回饋股東對公司支持，這次配息也將上半年已處分之股票收益納入可分配盈餘的額度，因此決議每股擬分派0.7 元現金股息。

另外，長華子公司長科*今日也舉行董事會，會中通過多項重要議案，包括2024年第3季盈餘分配案，預計每股股息為0.45元；通過會計師核閱之第3季合併財報，單季和前3季每股稅後盈餘分別為0.45元、1.46元。會中也通過對馬來西亞廠2,000萬美元現金增資計畫。

長科*董事會通過2024年第3季每股擬分派0.45元現金股利，如以單季每股純益0.45估算，配發率100%；如加計上半年股息，合計每股現金股息為1.27元，配發率亦將近87%。

股息 除息

延伸閱讀

馬來西亞台商會遞交經貿白皮書 提台馬7大合作領域

中國人大常委會審議地方化債議案 學者估規模逾27兆

蕭煌奇馬來西亞開唱踩地頭蛇！兩人竟以「離婚」收場？

長科本季營運看增

相關新聞

鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前1...

當台積電概念股都休息了 只有這檔漲不停、飆上歷史新高

台積電（2330）股價衝上千元，帶動台積電概念股的表現，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均華（...

文曄Q3 EPS 2.54元 本季營收估季減6.4%

文曄科技（3036）今日舉行線上法人說明會，公布第3季稅後純益28.4億元 ，年增1225，當季每股純益（EPS）2.5...

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。