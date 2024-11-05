長華上半年每股配息0.7元 長科第3季每股配息0.45元

長華*（8070）今（5） 日召開董事會，會中通過多項重要議案，包括 2024年上半年每股現金股息為 0.7 元，除息基準日訂為 2024 年 12 月 27 日；會中也通過會計師核閱之 2024 年第 3 季合併財務報告，單季合併營收為 44.66 億元；毛利率為23%；歸屬業主純益為 4.39 億元；每股純益0.63元。

長華董事會決議 2024 年上半年盈餘分配案，擬配發每股現金股利 0.7 元，高於 2023年同期的 0.54 元。此次除息基準日訂為 12 月 27 日，19 日則為除息交易日，23至27 日停止普通股股票過戶，2025 年1 月 17 日發放股息。此案經董事會決議，將提報 2025 年股東常會。

長華採取每半年配息一次，並遵循以半年可分配盈餘的 50%作為發放基礎的原則。在穩健的投資策略下，長華已實現之資本利得成果豐厚，為回饋股東對公司支持，這次配息也將上半年已處分之股票收益納入可分配盈餘的額度，因此決議每股擬分派0.7 元現金股息。

另外，長華子公司長科*今日也舉行董事會，會中通過多項重要議案，包括2024年第3季盈餘分配案，預計每股股息為0.45元；通過會計師核閱之第3季合併財報，單季和前3季每股稅後盈餘分別為0.45元、1.46元。會中也通過對馬來西亞廠2,000萬美元現金增資計畫。

長科*董事會通過2024年第3季每股擬分派0.45元現金股利，如以單季每股純益0.45估算，配發率100%；如加計上半年股息，合計每股現金股息為1.27元，配發率亦將近87%。