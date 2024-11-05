錼創財報／第3季單季轉盈、每股賺0.55元 上市以來首度獲利

Micro LED廠錼創科技-KY創（6854）5日公告第3季財報，單季營運順利轉盈、稅後純益0.59億元，每股賺0.55元，為2022年8月上市以來首度單季獲利，前三季稅後仍虧損、每股淨損0.54元。

錼創第3季毛利率達36.17%，季增3.56個百分點，較去年同期大增超過20個百分點，營益率8.95%，較上季的-13.22%及去年同期的-31.44%大幅改善。

錼創前三季毛利率34%，年增24.51個百分點，營益率-9.09%，較前一年同期的-62.32%大幅改善，稅後淨損0.58億元，虧損較去年同期的3.84億元大幅收斂，每股淨損0.54元。

錼創受惠產能增加、生產成本下降，今年第1季毛利率直衝三成大關，季增17個百分點，前三季單季毛利率均維持30%以上水準，營運朝全年轉盈目標邁進。

錼創董事長李允立日前表示，持續樂觀看待今年Micro LED產業發展，Micro LED是半導體與面板產業結合的成果，看好Micro LED產業發展也可依循摩爾定律，每12至18個月單位面積上Micro LED數量倍數成長，生產成本將下降50%。

李允立指出，產業面臨的挑戰是如何擴大產能、開拓市場並降低成本，在整個產業鏈上下游合作下，Micro LED技術的發展有望推動成本快速下降，預期最快2030年前，成本就可能低於OLED。