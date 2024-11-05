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英業達營收／10月646.85億元、年增60% 2利多帶動、續創高

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影
英業達董事長葉力誠。記者吳康瑋／攝影

代工大廠英業達（2356）5日公布，10月合併營收達646.85億元，月增14.99%，年增60.1%，創歷史新高紀錄，合併前10個月營收達5,131.65億元，年增20.2%，符合市場原先預期數值。面對單月營收大增，內部透露，主要是受到新增的訂單與季節性需求的影響，帶動營收表現呈現增長。展望未來，內部看好，全年營運表現有望達到逐季成長。

英業達近年成功搭上AI巨浪，旗下AI團隊成功搶進輝達（NVIDIA）供應鏈，其中最新GB200 NVL72 整機櫃AI解決方案採用先進液冷技術，英業達這款最新的AI機櫃、能確實的為運算新時代提供動力，不僅將AI 模型的訓練和推理提升到兆級參數規模，且總體擁有成本(TCO) 較前一代 GPU 降低了25 倍。而該新品能讓即時大語言模式 (LLM) 推理速度提高 30 倍，就連能耗也都降低至少25倍，相當驚人。

事實上，目前英業達手握多家企業級伺服器客戶，其中，包括「聯想（Lenovo）、戴爾（Dell）、惠普（hp）」等大廠，且同時握有4大北美雲端服務供應商作為輝達H、B、GB200等AI伺服器的終端客戶，面對未來整體市場發展，公司也看好旗下伺服器的出貨表現，將持續成長，有望達到季季成長的佳績。

對此，台股5日開低後震盪走高，收在23,106.79點，上漲141.4點，漲幅0.6%，成交量3,284.7億元，三大法人買超92.25億元。其中，英業達作為指標AI股，表現也相當強勢，終場大漲逾9%，收在50.2元，而英業達也於盤後公布，旗下10月筆電出貨量，高達170萬台的佳績，吸引市場投資人的關注。

AI 英業達

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