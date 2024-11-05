快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

大同財報／第3季轉盈！本業獲利創近8季新高 前三季 EPS 3元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

大同（2371）董事會5日通過第3季財報，單季合併營收121.2億元，其中受惠電線電纜持續出貨及提升生產效率，單季營收較去年同期成長6%，累計前三季合併營收356.1億元，較去年同期略減0.5%。受惠於芙蓉大樓資產活化交易於第3季完成入帳，累計至9月底營業利益70.6億元，淨利65億元，集團獲利大幅增加。其中，歸屬於母公司淨利亦攀升至67.4億元，累計每股盈餘達3元，本業獲利創近8季新高。

為即時反映營運績效並落實股利政策，加速實現經營團隊明年發股利回饋股東的目標，大同董事會分別通過活化芙蓉大樓及北市精華地段大安區復興南路不動產。其中，芙蓉大樓交易已於第3季全數入帳，復南案則力拚於今年底前交割，兩案總售價逾220億以上，預期產生重大處分利益將對大同營運、獲利及股東股利皆有莫大助益。

展望第4季，大同電力事業群在電力變壓器與台電進入出貨密集期，海外變壓器及發電機組訂單也進入最後出貨準備階段，營運將優於上季，加上產線皆趨滿載，新能源事業拓展樂觀正向，重電訂單能見度已可看到2027年，且在全球能源積極轉型、台灣工業電價調漲下，明顯感受到政府的電力基礎建設與企業在節能設備與創能儲能系統設置相關需求湧現，其中，非晶質變壓器等利基型商品及光儲能案場增加最為顯著。

大同 營收

延伸閱讀

環球晶Q3 EPS 6.18元 前三季賺逾兩個股本

大同財報／累計前9月EPS 3元 本業獲利創近8季新高

AES-KY 財報／第3季「三率三升」 EPS 達6.27元

信驊Q3每股賺19.3元創高 前三季EPS 43.09元

相關新聞

當台積電概念股都休息了 只有這檔漲不停、飆上歷史新高

台積電（2330）股價衝上千元，帶動台積電概念股的表現，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均華（...

鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前1...

文曄Q3 EPS 2.54元 本季營收估季減6.4%

文曄科技（3036）今日舉行線上法人說明會，公布第3季稅後純益28.4億元 ，年增1225，當季每股純益（EPS）2.5...

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。