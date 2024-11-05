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融程電營收／今年前三季、淨利創同期新高

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠商融程電（3416）公告2024年第3季經會計師核閱後合併財報，第3季營收達7.84億元，年增15.4%，季增5.9%，單季營業毛利達3.1億元，年增11.4%。稅後淨利達1.60億元，季增18.1%，稅後EPS達2.01元，擴大投資等方向，規劃提前於今年底完成新產能就緒，準備迎接明年營運顯著增長。

累計融程電今年前三季營收為22.24億元，年增11.6%，營業毛利達9.0億元，年增15.1%，稅後淨利為4.30億元，年增2.8%，毛利率為40.5%，稅後EPS為5.42元，營收、獲利改寫同期新高紀錄。

融程電表示，公司強化軟硬體平台與應用端的融合，更流暢整合雲端算力及邊緣運算來滿足終端客戶高效能的需求，推出更具高算力、強固型設計與終端裝置應用的邊緣AI運算平台，預期全年營運維持雙位數成長，同時毛利率維持高檔水準。

展望後市，融程電的強固型平板、強固型手持設備、強固型電腦、強固型顯示器 (DISPLAY & HMI) 與強固型筆電業務將持續聚焦九大快速成長產業，即醫療保健、汽車檢測維修、倉儲物流、特殊車輛行動載具整合應用、能源應用領域、地面控制站 (GCS) 應用、食品加工自動化、國防，與公共安全，也會讓公司持續擴大營運版圖。因此，在多個成長引擎挹注下，融程電目標未來營收每年可維持穩定成長，營運將再締新猷。

營收 融程電

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