新唐第3季每股仍虧損0.25元
新唐（4919)今(5)舉辦線上法人說明會，說明2024年第3季營運成果及未來展望。2024年第3季合併營業收入79.57億元；稅後淨損約為台幣1.05億元，每股虧損0.25元，連兩季虧損。
新唐表示，第3季主要產品線於目標應用領域持續耕耘，車用及工控領域上，包括第四代BMIC量產出貨給日本客戶，內建深度計算電路之新型TOF sensor，本季也七量產出貨給中國客戶，將應用於工業用的自主移動堆高機；此外，應用於儲能系統的數位電源微控制器本季也導入日本客戶。電腦領域方面，新唐於今年的OCP高峰會中，與英特爾共同展示multi-node BMC解決方案，且用於筆電鋰電池保護的新型號CSP MOSFET，本季也打入台灣電腦廠商。
至於消費性產品，CSP MOSFET本季量產出貨給日本客戶，將應用於遊戲機控制器中的鋰電池保護，具有人體偵測的新型號TOF sensor，本季也導入日系相機廠商，將應用於長者安養照護，用以偵測危險動作以提供警示。另外，基於M4核心的新型號inverter MCU，則持續導入韓系客戶洗衣機的應用中。
展望未來，人工智慧、安全、永續將是企業未來重要的成長機會，新唐將繼續積極尋找更多的合作夥伴，共同開發創新解決方案，以強化我們的市場地位。
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