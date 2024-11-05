大同財報／累計前9月EPS 3元 本業獲利創近8季新高

大同（2371）5日董事會通過第3季財報，單季合併營收121.2億元，年增6%，主受惠電線電纜持續出貨及提升生產效率；累計前三季合併營收356.1億元，較去年同期略減0.5%；受惠於芙蓉大樓資產活化交易在第3季完成入帳，累計至9月底營業利益70.6億元，本期淨利65億元，集團獲利大幅增加。其中，歸屬於母公司之淨利攀升至67.4億元，每股盈餘3元，本業獲利創近8季新高。

為即時反映營運績效並落實股利政策，加速實現經營團隊明年發股利回饋股東的目標，大同董事會分別通過活化芙蓉大樓及北市精華地段大安區復興南路之不動產，其中，芙蓉大樓交易已於第3季全數入帳，復南案則力拚今年底前交割，此二案總售價逾220億以上，預期產生之重大處分利益將對公司營運、獲利及股東股利皆有莫大助益。

展望第4季，大同電力事業群在電力變壓器與台電進入出貨密集期，海外變壓器及發電機組訂單也進入最後出貨準備階段，營運將優於上季，加上產線皆趨滿載，新能源事業拓展樂觀正向，重電訂單能見度已可看到2027年，且在全球能源積極轉型、台灣工業電價調漲下，明顯感受到政府的電力基礎建設與企業在節能設備與創能儲能系統設置之相關需求湧現，其中，非晶質變壓器等利基型商品及光儲能案場增加最為顯著。