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宏碁資訊財報／前三季營收及獲利均創下歷史新高 第3季營收21.8億元

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

宏碁（2353）集團旗下數位雲端服務宏碁資訊（6811）5日召開董事會，通過2024年第3季財務報告，第3季單季營收為新台幣21.8億元，營業淨利1.78億元，稅後淨利1.40億元，今年第3季營收因客戶增加採購雲端和資安產品與相關服務，營收及獲利均較去年同期成長。累計今年1至9月營收為67億元，稅後淨利4.35億元，分別較去年同期成長15%與11%，每股盈餘達10.52元，第3季單季與累計營收及獲利均創下同期歷史新高；隨著生成式AI潛力的展現，企業在深度數位轉型的過程中對雲端服務的需求持續上升，對數據治理、雲端加值服務及AI技術顧問的依賴也日益加深。雲端服務跟AI應用部署兩大需求持續增長，成為宏碁資訊業績增長的關鍵動能。

宏碁資訊總經理周幸蓉表示：「AI真正展現價值的核心，在於AI資料的治理。透過完善的資料治理，企業可以確保數據的準確性、完整性和安全性，進而提高AI應用的可靠性。宏碁資訊在推動企業與政府導入AI應用，應該重視『負責任的AI』，從資料治理跟資安的角度思考，由小的場景開始體驗AI的價值，以顧問諮詢、加值服務、開發建置、維運服務等提供完善的客戶旅程，確保AI應用落地的成功同時，也進一步驅動了雲端服務需求的穩定增長。」

宏碁資訊積極扮演「企業生成式AI加速器」的角色，持續關注「負責任的AI」的議題，從資料治理與資訊安全兩方面著手並自行開發──「AI加速器平台」，協助企業解決龐雜的資料數據與管理資訊源的挑戰；「MDR異質資安託管平台」則持續優先納入有AI加值的原生資安產品，讓AI不僅為企業的戰術工具，未來更成為營運增長與業務驅動創新的重要戰略。

AI 宏碁資訊 雲端服務

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