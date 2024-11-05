大亞財報／第3季稅後純益2.58億元、年增31％ EPS 0.26元

大亞（1609）5日公告，第3季稅後純益2.58億元，年增31.3％，每股稅後純益0.26元；累計今年前三季稅後純益14.17億元，年減42.4％，每股稅後純益1.84元。

大亞去年因處分保瑞、穎崴等持股，讓獲利成長幅度較大，今年則是以電線電纜事業表現最佳，大亞指出，電線電纜受惠台電強韌電網計畫，在手訂單維持高檔，近期除了獲得七股到南科的161KV超高壓線纜約10億元的訂單外，之後也會參與興達港到南科的饋線標案，整體銷售狀況表現不錯。

大亞近年積極投入綠能布局，太陽能建置目前已有超過200MW掛表，今年可望取得台南漁電共生約35MW建照，長期目標為500MW。儲能方面，目前有36MW，台中龍井儲能案場明年可望完成，長期以180ＭＷ為目標。

漆包線事業方面，大亞9月底決議停產恒亞電工，大亞指出，受到大陸景氣不佳影響，基於營運策略的考量與整體經營環境的變化，決定將位在中國大陸江蘇省昆山的恒亞電工停產，恒亞電工廠是否要出售尚在評估中。

此外，目前集團在中國大陸的漆包線事業僅剩下位在中國大陸廣東省東莞市的恒亞電工，其餘位在越南以及國內的漆包線事業，暫時沒有變動的計畫。

展望未來，大亞指出，本業電線電纜事業，因為公共建設、政策等，市場供不應求，表現狀況佳，而儲能、太陽能等綠能事業可望挹注穩定的業績，大亞創投則會瞄準無人機、生技、AI相關應用的新創公司等為主，會持續找尋有潛力的投資機會。