快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

瑞鼎財報／前三季賺進超過兩個股本 超越去年全年表現

經濟日報／ 記者鐘惠玲／即時報導

驅動IC廠瑞鼎（3592）於5日公告第3季財報，每股純益為7.08元，累計前三季營收與獲利都已超越去年全年的表現，每股純益為22.16元。

瑞鼎第3季合併營收為62億元，季減3.9％，年增23.5％，稅後淨利5.4億元，季減9.2%，年增21.7%，每股盈餘7.08元。

瑞鼎累計前三季合併營收為186.9億元，年增39.1％，且已超越去年全年營收，毛利率為30.14%，年增1.76個百分點。同時，在獲利方面，稅後淨利16.8億元，年增63.2%，也已超越去年全年表現，每股盈餘22.16元。

展望第4季，因為將進入產業的淡季時期，消費市場保守氣氛依舊，瑞鼎預期整體需求轉弱，大尺寸驅動IC應用於電視與電腦的需求偏弱，筆電應用則較為平穩；中小尺寸AMOLED驅動IC將有客戶的年終庫存調整因素影響，提貨動能減弱，惟部分客戶有新機上市，需求仍有待觀察。車用驅動IC持續有新產品、新客戶及新機種的導入貢獻，預期整體營收僅有微幅下降。

營收 瑞鼎

延伸閱讀

中華車財報／前三季 EPS 5.99元

望隼營收／雙11檔期急單拉貨效應 10月創歷史新高

輔信財報／前三季稅後純益1,718萬元、年增8.04％ 第4季出貨 AI PC

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

相關新聞

當台積電概念股都休息了 只有這檔漲不停、飆上歷史新高

台積電（2330）股價衝上千元，帶動台積電概念股的表現，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均華（...

鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前1...

文曄Q3 EPS 2.54元 本季營收估季減6.4%

文曄科技（3036）今日舉行線上法人說明會，公布第3季稅後純益28.4億元 ，年增1225，當季每股純益（EPS）2.5...

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。