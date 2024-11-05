瑞鼎財報／前三季賺進超過兩個股本 超越去年全年表現

驅動IC廠瑞鼎（3592）於5日公告第3季財報，每股純益為7.08元，累計前三季營收與獲利都已超越去年全年的表現，每股純益為22.16元。

瑞鼎第3季合併營收為62億元，季減3.9％，年增23.5％，稅後淨利5.4億元，季減9.2%，年增21.7%，每股盈餘7.08元。

瑞鼎累計前三季合併營收為186.9億元，年增39.1％，且已超越去年全年營收，毛利率為30.14%，年增1.76個百分點。同時，在獲利方面，稅後淨利16.8億元，年增63.2%，也已超越去年全年表現，每股盈餘22.16元。

展望第4季，因為將進入產業的淡季時期，消費市場保守氣氛依舊，瑞鼎預期整體需求轉弱，大尺寸驅動IC應用於電視與電腦的需求偏弱，筆電應用則較為平穩；中小尺寸AMOLED驅動IC將有客戶的年終庫存調整因素影響，提貨動能減弱，惟部分客戶有新機上市，需求仍有待觀察。車用驅動IC持續有新產品、新客戶及新機種的導入貢獻，預期整體營收僅有微幅下降。