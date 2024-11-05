輔信財報／前三季稅後純益1,718萬元、年增8.04％ 第4季出貨 AI PC
輔信（2405）5日公布前三季合併營收12.68億元，與去年同期持平，因本業電腦及子公司醫材產品以中高階品項出貨為主，使得前三季毛利率較去年同期成長，惟營業費用增加影響獲利表現，主要為了實現公司及其醫材子公司在產品廣度、市場拓展之目標。但是受惠業外投資收益，前三季稅後純益1,718萬元，年增8.04％，每股稅後盈餘（EPS）0.05元。
輔信科技表示，受益今年產品出貨以中高階產品為主，輔信科技的迷你應用電腦主要客戶為企業領域，在AI及數位化的推動下，中高階機種的出貨表現相對穩定。而工業電腦產品線，在公司積極開發工控領域機會的市場活動推進下，整體規模效益仍有提升空間，但已展現出增長的潛力與機會。二主力產品搭配，繳出前三季毛利率40.79％，較去年同期39.74％，增加1.05個百分點。
展望第4季，輔信說，將啟動三款全新整合NPU處理器的AI PC對海外子公司的量產與鋪貨，結合工控產品線Edge PC系列，期望助力公司爭取工業自動化、嵌入式及邊緣AI等專業應用機會。
Edge AI是輔信科技積極在產品與業務上推進的重點領域，該公司持續加大相關產品的研發投入，並在原本既有的商規、工規、醫規的專業產品基礎上，新增加消規產品，以期增加高性價比優勢以拓展市場範疇，期望通過積極擴展產品布局，築高競爭門檻，並深化對於Edge AI與工控領域的拓展，挹注營收表現。
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