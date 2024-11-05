快訊

因劉德華怒轟王定宇！邱瓈寬被封「喬事天后」 昔營救林志玲、領養女星兒

曝行政院致電安排工作 施俊吉回絕喊「明天就退休」…親揭下一步要做這事

輔信財報／前三季稅後純益1,718萬元、年增8.04％ 第4季出貨 AI PC

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

輔信（2405）5日公布前三季合併營收12.68億元，與去年同期持平，因本業電腦及子公司醫材產品以中高階品項出貨為主，使得前三季毛利率較去年同期成長，惟營業費用增加影響獲利表現，主要為了實現公司及其醫材子公司在產品廣度、市場拓展之目標。但是受惠業外投資收益，前三季稅後純益1,718萬元，年增8.04％，每股稅後盈餘（EPS）0.05元。

輔信科技表示，受益今年產品出貨以中高階產品為主，輔信科技的迷你應用電腦主要客戶為企業領域，在AI及數位化的推動下，中高階機種的出貨表現相對穩定。而工業電腦產品線，在公司積極開發工控領域機會的市場活動推進下，整體規模效益仍有提升空間，但已展現出增長的潛力與機會。二主力產品搭配，繳出前三季毛利率40.79％，較去年同期39.74％，增加1.05個百分點。

展望第4季，輔信說，將啟動三款全新整合NPU處理器的AI PC對海外子公司的量產與鋪貨，結合工控產品線Edge PC系列，期望助力公司爭取工業自動化、嵌入式及邊緣AI等專業應用機會。

Edge AI是輔信科技積極在產品與業務上推進的重點領域，該公司持續加大相關產品的研發投入，並在原本既有的商規、工規、醫規的專業產品基礎上，新增加消規產品，以期增加高性價比優勢以拓展市場範疇，期望通過積極擴展產品布局，築高競爭門檻，並深化對於Edge AI與工控領域的拓展，挹注營收表現。

AI Edge

延伸閱讀

投資客斷頭潮來了？前三季全國法拍件數增約一成 這縣市大增九成

信驊Q3每股賺19.3元創高 前三季EPS 43.09元

愛爾達前三季 EPS 5.17元

達方Q4營收 衝全年高峰

相關新聞

當台積電概念股都休息了 只有這檔漲不停、飆上歷史新高

台積電（2330）股價衝上千元，帶動台積電概念股的表現，包括弘塑（3131）、萬潤（6187）、辛耘（3583）、均華（...

鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前1...

文曄Q3 EPS 2.54元 本季營收估季減6.4%

文曄科技（3036）今日舉行線上法人說明會，公布第3季稅後純益28.4億元 ，年增1225，當季每股純益（EPS）2.5...

愛爾達前三季 EPS 5.17元

愛爾達-創（8487）昨（4）日召開董事會，通過前三季財報，受惠奧運助攻、大谷旋風創造粉絲經濟學，前三季稅後純益1.35...

台揚奪太空中心標案

台揚科技（2314）近年深耕衛星產品，低軌衛星布局告捷，拿下國家太空中心針對Ka波段衛星酬載的相控陣列天線產品的「RF ...

達方Q4營收 衝全年高峰

達方（8163）昨（4）日召開線上法說會，總經理蔡耀坤表示，先前投資德商GROFA本季可完成交割，加入營運行列，為綠能事...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。