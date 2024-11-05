南茂看第4季營運保守 明年控制資本支出

面板驅動晶片和記憶體封測廠南茂董事長鄭世杰今天表示，第4季營運動能保守看待，下半年仍可略優於上半年，優先考量提升稼動率，預估2025年資本支出占年度營收，目標控制在15%至20%區間。

南茂下午舉行線上法人說明會，展望第4季營運，鄭世杰表示，第3季是今年高點，保守看待第4季營運動能，不過下半年仍略優於上半年，策略上優先考量提升稼動率。

觀察主要產品線，南茂表示，第4季記憶體封測營運受需求疲弱和客戶調節庫存影響，將小幅修正，其中動態隨機存取記憶體（DRAM）動能略為持平，NAND型快閃記憶體受消費電子產品需求疲軟影響，將小幅度修正，NOR型快閃記憶體因客戶季節性庫存調整有所修正。

面板驅動晶片封測方面，南茂指出，第4季營運動能修正幅度略大於記憶體產品，主要是電視需求持續不振，手機備貨調整，車用面板與有機發光二極體（OLED）客戶需求因庫存狀況而修正，不過南茂與客戶在低成本銀合金凸塊，通過中小尺寸面板驗證，後續發展審慎樂觀。

展望今年資本支出，南茂表示，預估約年度營收比重20%左右，預期2025年資本支出在年度營收占比，目標控制在15%至20%區間。

南茂下午公布第3季合併營收新台幣60.68億元，季增4.4%，年增8.7%，毛利率13.9%，較第2季14.03%小幅季減，年減約2個百分點，單季營益率6.93%，季增約0.5個百分點，年減1.8個百分點。

南茂說明，第3季稼動率下滑、成本增加，毛利率小幅季減，封裝產線因客戶調節庫存影響，稼動率降至58%。

南茂第3季稅後獲利2.99億元，季減33.6%，年減48.4%，主要是第3季匯兌損失約7300萬元，單季每股基本純益0.41元，低於第2季0.62元和去年同期 0.8元。

南茂累計前3季稅後獲利11.88億元，年減15.8%，每股純益1.63元，低於去年同期1.94元；南茂第3季整體稼動率約67%，較第2季的69%下滑。