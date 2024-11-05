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新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18%

中央社／ 新竹5日電

時序步入傳統淡季，IC設計廠新唐對於第4季營收展望保守，義隆電也預期，第4季營收將約新台幣28億至31億元，季減9%至18%。

觸控晶片廠義隆電和微控制器（MCU）廠新唐下午舉行線上法人說明會，義隆電指出，隨著指紋辨識晶片和指向裝置銷售成長，第3季營收攀升至34.03億元，季增8%。

受惠高毛利產品比重提升，義隆電第3季毛利率攀高至49.3%，歸屬母公司淨利7.12億元，每股純益2.49元；累計前3季歸屬母公司淨利21.33億元，每股純益7.47元。

展望第4季，義隆電預期，隨著傳統消費市場淡季來臨，第4季營收將約28億到31億元，季減9%至18%，毛利率47.5%至49.5%，營業利益率約20.4%至25%。

義隆電表示，明年筆記型電腦市場可望成長，此外，義隆電將有Copilot電腦指紋辨識晶片和單層OnCell觸控晶片等新產品推出，明年營收和獲利展望正面。

新唐第3季營收79.57億元，毛利率37.3%，稅後淨損1.05億元，每股虧損0.25元。董事長蘇源茂說，隨著時序步入淡季，對於未來1至2季營收展望保守，將透過成本精進，改善虧損情況。

蘇源茂表示，上次法說會提到車用市場庫存調整情況將於年底會較明朗，目前看法維持不變，第4季持續調整庫存，年底可望明朗。

至於遠端伺服器管理晶片（BMC）產品進展，新唐總經理楊欣龍說，今年上半年出貨有較大成長，不過下半年爆發力減緩，可能是客戶於上半年積極拉貨。

楊欣龍表示，與新的雲端服務供應商（CSP）客戶有更多計畫在驗證中，預期明年出貨量可望增加，此外，與英特爾（Intel）合作的效益將於2026年發酵。

營收 義隆

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