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致伸營收／10月46.4億元 月減13.5%

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

致伸科技（4915）5日公布10月營收46.4億元，月減13.5%、年減6.8%。累計今年前十月合併營收496.7億元，較去年同期年減3.5%。

致伸表示，面對整體需求放緩，客人備貨轉趨保守，致伸展現經營韌性，專注於開拓利基型市場，毛利率持續改善，強化整體獲利能力。公司積極打造多感測生態圈，以多感合一感測融合（X-in-one Sensory Fusion）為核心，擴大產品應用範疇，從公共安全（Public Safety）相關設備到AIoT（B2B）視覺解決方案，進一步延伸至工業視覺及聲學檢測技術等AI解決方案，為未來奠定成長基礎。

此外，致伸充分發揮集團優勢，拓展AI視訊會議設備及車載產品，包括AVAS、外部聲音接收器（EARs）及車用音響等，致力於提供多樣且客製化的解決方案，以滿足市場需求。公司持續技術創新及研發投入，為中長期發展提前布局，在整體環境挑戰下期能維持穩健表現。

AI 致伸

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