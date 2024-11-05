義隆法說會／本季受淡季效應影響 前三季 EPS 為7.47元
筆電觸控IC大廠義隆（2458）於5日舉行法說會，預期因為通常是消費性淡季，估計本季營收將落在31億至28億元之間，等於季減8.9％至17.7％。
義隆第3季受惠於旺季效應，合併營收為34.03億元，季增8％、年減2.8％，為近四個季度高點，累計前三季合併營收為96.6億元，年增8％。
義隆第3季毛利率達49.3％，季增0.7個百分點，主要是高毛利產品占比提升，且觸控板模組與指紋辨識IC的毛利率也都比第2季增加。單季歸屬母公司業主淨利為7.12億元，季減3.5％、年減7％，每股純益為2.49元，累計前三季歸屬母公司業主淨利為21.33億元，年增36.1％，每股純益為7.47元。
在義隆第3季營收結構中，觸控板相關業績約占47％，觸控螢幕晶片約占20％，指向裝置占14％，而指紋辨識IC則占13％。第3季包括觸控板、指向裝置與指紋辨識IC的業績均呈現季增。
展望本季，義隆預期，營收將落在28億至31億元之間，等於將季減17.7％至8.9％，同時估計毛利率將介於47.5％至49.5％之間。
義隆提到，由於本季處於消費性淡季，原則上除了指向裝置業績估計將明顯季增之外，其他應用多少都呈現下滑。
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