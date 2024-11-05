鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增

鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前10個月營收為5.532兆元，年增9.57%，也創同期新高。

展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運，將可達到季增、年增的表現。

鴻海10月營收8,048億元，月增9.80%。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠新品需求帶動，以及雙11與北美感恩節拉貨動能較強，「元件及其他產品類別」顯著成長，「雲端網路產品類別」則略為衰退。

鴻海10月營收，年增8.59%。其中，「雲端網路產品類別」，較去年強勁成長，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則約略持平。

鴻海2024年累計前10月營收為5.532兆元，年增9.57%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品類別」為顯著成長，「消費智能產品類別」年對年則有約略衰退情形。