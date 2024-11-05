鴻海營收／10月8,048億元創同期新高 第4季有望達成季增、年增
鴻海（2317）5日公布10月營收為8,048.47億元，創同期新高，歷史次高，月增9.80%，年增8.59%；今年前10個月營收為5.532兆元，年增9.57%，也創同期新高。
展望第4季，鴻海表示，下半年為資通訊產業傳統旺季，因此營運仍會逐季加溫，展望第4季營運，將可達到季增、年增的表現。
鴻海10月營收8,048億元，月增9.80%。其中，「電腦終端產品類別」及「消費智能產品類別」與上月相比強勁成長，主要是受惠新品需求帶動，以及雙11與北美感恩節拉貨動能較強，「元件及其他產品類別」顯著成長，「雲端網路產品類別」則略為衰退。
鴻海10月營收，年增8.59%。其中，「雲端網路產品類別」，較去年強勁成長，「元件及其他產品類別」及「電腦終端產品類別」顯著成長，「消費智能產品類別」則約略持平。
鴻海2024年累計前10月營收為5.532兆元，年增9.57%。其中，「雲端網路產品類別」及「元件及其他產品類別」較去年同期強勁成長，「電腦終端產品類別」為顯著成長，「消費智能產品類別」年對年則有約略衰退情形。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言