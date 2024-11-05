文曄：明年庫存調整告一段落 需求比今年好

半導體IC通路商文曄今天召開法人說明會，公布第3季財報，營業利益約新台幣41.7億元，季減2%，年增85%；因財務結構優化，歸屬母公司稅後淨利28.4億元，季增32%，年增1.22倍，每股盈餘2.54元超越財測。

文曄董事長鄭文宗說，產業庫存調整到明年上半年應該會告一段落，加上人工智慧（AI）開始普及，將帶來更多應用成長，文曄對明年起的市場看法樂觀，預期明年整體市場需求會比今年好。

鄭文宗指出，今年整體半導體市場是「AI獨強」，AI之外的需求穩定，但部分供應鏈還在調整庫存。以各區域來看，亞洲供應鏈開始恢復到年增率正成長，歐美還在調整中，美國應該會比歐洲先開始復甦，歐洲需要多一點時間。

他強調，文曄會持續投入資源在高成長、高毛利的應用領域，例如汽車電子、資料中心、通訊等，讓公司成長性優於市場平均。

有關文曄各應用別展望，鄭文宗表示，汽車電子在亞洲市場溫和成長，歐美仍在調整中，文曄預期汽車電子第4季營收將小幅季增，明年持續成長；工業市場需求受總體經濟影響，還在調整庫存，預估文曄第4季工業產品營收將小幅季減，明年會逐步好轉。

資料中心與伺服器部分，鄭文宗說，AI伺服器產品今年上半年大幅成長，後續因為客戶拉貨及上游供貨狀況不同，文曄預估第4季相關營收將季減約10%，看好長期將持續成長。

針對文曄併購加拿大通路商Future後的整合進度，鄭文宗說，文曄最重視未來3到5年的策略規劃，經過幾個月的密集會議，目前進度十分良好，正在制定中程規劃，結合雙方優勢，建立更高效組織，為供應商和客戶帶來更多價值。短期也看到具體成果，目前雙方代理權都有延伸及擴張，明後年會逐漸反映在營收。

文曄今年前3季合併營收6976億元，年增72%；營業利益約110.5億元，年增76%，歸屬母公司稅後淨利65.8億元，年增1.22倍，每股盈餘5.85元。

展望第4季，文曄預估合併營收中位數約2445億元，年增29%，營業利益預估中位數39.1億元，年增1.04倍，歸屬母公司稅後淨利預估中位數24.3億元、年增1.32倍，每股盈餘預估中位數約2.18元。