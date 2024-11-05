亞德客10月營收21個月次低 估第4季出貨季增
氣動元件廠亞德客-KY今天公布10月自結合併營收新台幣23.03億元，是今年以來單月次低，也是2023年2月以來次低，亞德客-KY評估，第4季出貨金額會優於第3季。
亞德客-KY自結10月營收月減6.87%，較去年同期下滑3.89%，累計今年前10月營收253.17億元，小幅年增1.81%。
亞德客-KY說明，10月接單金額持續高於出貨金額，且平均每日出貨金額仍較9月成長，不過10月工作天數較去年同期及9月少，使得月營收衰退。
從應用來看，亞德客-KY指出，10月來自電子、紡織及服裝機械、機床設備及汽車產業應用的出貨，有較高成長率。
展望第4季，亞德客-KY指出，中國政府近期持續發布刺激經濟政策，待刺激政策的遞延效應，以及客戶延後拉貨的各項不確定因素逐漸明朗化後，需求應可逐漸回溫，期盼第4季出貨金額會優於第3季。
亞德客-KY日前表示，11月開始至12月逐步提升產能利用率，出貨逐步回溫，預期2025年出貨目標較今年成長雙位數百分比；亞德客-KY明年在電子設備、包裝機械、機床設備、車用等應用出貨，可成長雙位數百分比。
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